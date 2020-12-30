وهبي يرثي الوفا في حفل تأبينه: كان وفيا صادقا يعيش للناس ومع الناس ومن أجلهم- فيديو

قدم عبد اللطيف وهبي، شهادة مؤثرة في حق الوزير الراحل محمد الوفا، وذلك خلال أمسية تأبينية نظمها حزب الإستقلال، مساء أمس الثلاثاء.

وتطرق وهبي، في رثاءه للوفا، إلى خصال هذا الأخير التي قال إنها نادرة في المشهد السياسي المغربي.