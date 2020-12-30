قدم عبد اللطيف وهبي، شهادة مؤثرة في حق الوزير الراحل محمد الوفا، وذلك خلال أمسية تأبينية نظمها حزب الإستقلال، مساء أمس الثلاثاء.
وتطرق وهبي، في رثاءه للوفا، إلى خصال هذا الأخير التي قال إنها نادرة في المشهد السياسي المغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر وهبي يرثي الوفا في حفل تأبينه: كان وفيا صادقا يعيش للناس ومع الناس ومن أجلهم- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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