طقس اليوم الأربعاء.. طقس بارد نسبيا إلى بارد في عدد من مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا إلى بارد بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية وبالمناطق الداخلية للبلاد مع وجود صقيع أو جليد.

وستكون السماء غائمة جزئيا بكل من السهول الشماليةن والسايس، والمنطقة الشرقية والأطلس المتوسط مع نزول قطرات مطرية، خلال الصباح، في حين ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من الشمال بالسواحل الوسطى ومن القطاع الجنوبي، وضعيفة القوة إلى معتدلة بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص و2 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 2 و7 درجات بالمنطقة الشرقية، والريف، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماسن والسهول الداخلية والجنوب الشرقي، وما بين 7 و12 درجة بالواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسين ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و16 درجة فيما تبقى من الأنحاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 7 و12 درجة بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية وهضاب والماسن وما بين 11 و16 درجة بكل من السايس، والواجهة المتوسطيةن والسهول الواقعة غرب الأطلسن وهضاب الفوسفاط، والسهول والسواحل الشمالية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بالسواحل والسهول الوسطى، ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 درجة بجنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان بين الجرف الأصفر وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بين المهدية والجرف الأصفر وبين بوجدور والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.