الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الهجرة الدولية: أكثر من 28 ألف أسرة يمنية نزحت غالبيتهم بسبب تصاعد القتال



قالت منظمة الهجرة الدولية، إن عشرات الآلاف من اليمنيين نزحوا خلال 2020 غالبيتهم بسبب تصاعد القتال في عدد من المحافظات.

وصعدت مليشيات الحوثي الانقلابية هجماتها الصاروخية والمدفعية على الأحياء السكنية في محافظات مختلفة أبرزها مأرب، وتعز، والحديدة، وأجبرت عشرات الآلاف على النزوح والتشرد.

وقال تقرير حديث صادر عن المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إنه ومنذ مطلع العام 2020م، وحتى 26 ديسمبر نزحت 28 ألفاً و659 أسرة، يمثلون (171,954) نزحوا مرة واحدة على الأقل من منازلهم بسبب عدة عوامل من بينها الصراع المحتدم.

وعن أسباب النزوح، قالت المنظمة إن النزوح بسبب القتال بلغ (82٪) والكوارث الطبيعية (13٪)، لا سيما في محافظات مأرب والحديدة والضالع وتعز والجوف وحضرموت.

فيما تسببت الظروف الاقتصادية والصحية وCOVID-19 وعوامل أخرى في حدوث عمليات نزوح بنسبة 5٪، وفقا للتقرير ذاته