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عاجل : المرئي والمسموع : إيقاف مسلسل "ضحايا حلال"

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قالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أنها اطلعت على المحتوى الذي يعرضه مسلسل «ضحايا حلال» الذي يبث من خلال تطبيق “شاهد المشفر”، وتبين عدم إجازة المسلسل من قبل الهيئة، وعدم مراعاة ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.

وأوضحت أنها تواصلت مع منتج مسلسل “ضحايا حلال” ومسؤولي القناة لإيقاف بث المسلسل وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

وأكدت الهيئة تطبيق الإجراءات النظامية على المؤسسة المنتجة والقناة التي قامت ببثه عبر المنصة التابعة لها.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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