شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المرئي والمسموع : إيقاف مسلسل "ضحايا حلال" والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أنها تواصلت مع منتج مسلسل “ضحايا حلال” ومسؤولي القناة لإيقاف بث المسلسل وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة.
وأكدت الهيئة تطبيق الإجراءات النظامية على المؤسسة المنتجة والقناة التي قامت ببثه عبر المنصة التابعة لها.
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