شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا .. حظر أنشطة جبهة المدافعين عن الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الأمن الإندونيسي محمد محفوظ اليوم الأربعاء أن بلاده قررت حظر نشاط جماعة (جبهة المدافعين عن الإسلام) المتشددة. وقال محفوظ إن الجماعة تم حظرها رسميا وإن قرار الحظر دخل حيز التنفيذ على الفور. ويقود الجبهة رجل الدين رزيق وهو شخصية مثيرة للجدل في الساحة السياسية الإندونيسية وجرى اعتقاله في وقت سابق هذا الشهر. وأضاف محفوظ "حظرت الحكومة أنشطة جبهة المدافعين عن الإسلام وستمنع أي أنشطة تقوم بها".

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