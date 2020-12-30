النزاهة تضبط مسؤولاً اختلس 29 مليوناً من رواتب بلدية الناصرية

وذكر بيان للهئية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز هيئة النزاهة في محافظة ذي قار ضبطت مسؤول رواتب بلدية الناصرية متلبسا في الشروع باختلاس رواتب الأجراء اليومين من عمال التنظيف".

ولفت الى ان "مقدار المبلغ الذي كان بحوزته 29 مليون دينار ومعه قوائم واوليات الصرف".