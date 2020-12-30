حملة الشهادات العليا يجددون تظاهراتهم وسط بغداد

وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من حملة الشهادات نظموا وقفة احتجاجية في شارع النضال قبالة وزارة التعليم للمطالبة بالتعيين ضمن درجات الحذف والاستحداث في موازنة 2021.

ولفت المراسل الى ان التظاهرة رافقتها اجراءات مشددة، إذ فرضت القوات الأمنية طوقاً حول المتظاهرين.