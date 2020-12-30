نظم المئات من حملة الشهادات العليا، الأربعاء، تظاهرة أمام وزارة التعليم العالي والبحث العملي وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بتوفير درجات وظيفية.
وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من حملة الشهادات نظموا وقفة احتجاجية في شارع النضال قبالة وزارة التعليم للمطالبة بالتعيين ضمن درجات الحذف والاستحداث في موازنة 2021.
ولفت المراسل الى ان التظاهرة رافقتها اجراءات مشددة، إذ فرضت القوات الأمنية طوقاً حول المتظاهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة الشهادات العليا يجددون تظاهراتهم وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.