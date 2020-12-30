الرشيد يوقع عقد إنشاء مركز 'يحافظ على سرية بيانات الزبائن'

أعلن مصرف الرشيد، الاربعاء عن توقيع عقد لانشاء مركز مع شركة (InfoTech)، مبيناً ان المركز سيضمن المحافظة على سرية بيانات الزبائن. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "المصرف وقع عقد مع شركة InfoTech)، التي تمتلك فرعا لها في العراق لانشاء مركز البيات، مشيرا الى ان "العقد يتضمن تجهيز وتركيب وتشغيل مركز البيانات ومركز التعافي من الكوارث".



واضاف ان "مركز البيانات يعد المركز الاساسي في تطبيق النظام المصرفي الشامل الذي سيعمل به قريبا في المصرف ، مؤكدا ان "المركز يحافظ على بيانات الزبائن وسريتها وحمايتها من الاختراق والذي يعتبر نقلة نوعية في العمل المصرفي".

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