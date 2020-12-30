سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر اليورو، والجنيه الإسترليني مقابل الدينار الجزائري، اليوم الأربعاء، في السوق غير الرسمية، بينما استقر سعر الدولار.

ويختلف سعر صرف الدولار واليورو مقابل الدينار الجزائري باختلاف المناطق وتجار السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

وزاد سعر العملة الأوروبية إلى 220.35 دينار للشراء، و 222.80 دينار للبيع، مقابل 219.71 دينار للشراء و 222.15 للبيع، أمس الثلاثاء.

فيما واصل سعر الدولار الاستقرار في السوق الموازية عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

كما صعد الجنيه الإسترليني إلى 242.81 دينار للشراء و 245.51 دينار للبيع، مقابل 242.14 دينار للشراء و 244.83 دينار للبيع، أمس.

الاحتياطيات الأجنبية

ولم تكن 2020 سهلة على اقتصاد الجزائر المتهالك منذ 6 سنوات بفعل أزمة اقتصادية اشتد لهيبها خلال السنة الجارية، بفعل جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفط، وتأثيرات قضايا فساد النظام السابق.

وستصل احتياطات النقد الأجنبي إلى أقل من 47 مليار دولار في عام 2021، قبل الارتفاع التدريجي على مدار العامين التاليين، وذلك حسب موازنة 2021 التي تنتظر موافقة الرئيس الجزائري عليها.

وحسب المركزي الجزائري، تقلصت احتياطيات النقد الأجنبي خلال الفترة بين 2014 و2019، بنسبة 65%.

الأسعار الرسمية

واستقر سعر الدولار مقابل الدينار لدى البنك المركزي الجزائري، عند 132.20 دينار للشراء و 132.21 دينار للبيع.

فيما ارتفع سعر اليورو،إلي نحو 161.61 دينار للشراء، و 161.67 دينار للبيع، مقابل نحو 161.57 دينار للشراء و 161.61 دينار للبيع، أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك الجزائر، إلى 178.33 دينار للشراء، و178.40 دينار للبيع، مقابل 179.33 دينار للشراء و 179.40 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وتراجع سعر الريال السعودي في المركزي الجزائري، إلى 35.227 دينار للشراء، و 35.233 دينار للبيع، مقابل 35.262 دينار للشراء و 35.268 دينار للبيع، أمس.

فيما استقر سعر الريال السعودي مقابل الدينار في السوق السوداء 47.96 دينار للشراء و 48.50 دينار للبيع.

وانخفض الدرهم الإماراتي في المركزي الجزائري، إلى 35.98 دينار للشراء، و 35.99 دينار للبيع، مقابل نحو 36 دينارا للشراء و 36.01 دينار للبيع، أمس.

فيما سجل في السوق الموازية، نحو 49.96 دينارا للشراء و 48.50 دينار للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي لدى بنك الجزائر، إلى 432.31 دينار للشراء، و433.49 دينار للبيع، مقابل نحو 432.65 دينار للشراء و433.83 دينار للبيع.

وشهدت السوق السوداء، استقرار العملة الكويتية عند 589.58 دينار للشراء و 596.13 دينار للبيع.

العام الصعب

وكبدت التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، الجزائر خسائر بنحو 10 مليارات دولار.

وأجبرت تداعيات كورونا وأسعار النفط السلبية الحكومة الجزائرية على إقرار أكثر الموازنات تقشفاً وصرامة لعام 2021، بنحو 62 مليار دولار، بتراجع قيمته نحو 2 مليار دولار عن موازنة 2020.

وفي قانون المالية لعام 2021 (الموازنة العامة)، قدّرت الحكومة الجزائرية العجز عند 2700 مليار دينار (17.6 مليار يورو)، مقابل 2380 مليار دينار في 2020، أو ما يقرب من 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتمد الحكومة الجزائرية سعر 40 دولارا لبرميل النفط في موازنة 2021، فيما يمثل النفط والغاز نحو 97% من صادرات الجزائر، على إيرادات الحكومة.