لطفي بوشناق نقيبا للفنانين بتونس وصابر الرباعي كاتبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتخب الفنان التونسي لطفي بوشناق رئيسا لنقابة الفنانين التونسيين التي تم الإعلان عن تأسيسها ليلة الثلاثاء.

كما تم انتخاب في السياق نفسه الفنان التونسي صابر الرباعي كاتبا عاما للنقابة.

وتهدف النقابة إلى تعزيز المشهد النقابي والثقافي التونسي والدفاع عن المهنة الفنية وإيجاد حلول ناجعة للنهوض بالقطاع وتحقيق مكاسب وإنجازات على الساحة الفنية، حسب بيان للنقابة الجديدة.



كما تم انتخاب جملة من الفنانين التونسيين أعضاء للنقابة وهم: الفنانة لطيفة، ونبيهة الكراولي، وغازي العيادي، ونوال غشام، وألفة بن رمضان، وأسامة فرحات، ونورالدين الباجي، ومحمد الجبالي، وأحمد الشايبي، وغازي العيادي، وشكري بوزيان، وحسين العفريت، وعبدالباسط بلقايد، ومهدي أمين، وحاتم القيزاني.

ومن المنتظر انضمام عدد من الفنانين اانقابة الجديدة، من أبناء القطاع سواء كانوا مطربين، أو شعراء، أو عازفين، أو موزعين.

ويعرف المشهد الثقافي التونسي حراكا بسبب القرارات الحكومية بمنع التظاهرات والاحتفالات الثقافية والفنية بسبب فيروس كورونا، وتعتبر هذه النقابة الثالثة في تاريخ الساحة الفنية التونسية.