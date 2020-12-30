سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء للسوق الموازية غير الرسمية "السوداء.

ووفق وسائل إعلام محلية، بلغ متوسط سعر العملة الأمريكية 8300 ليرة للشراء و8400 ليرة للبيع، لكل دولار، والسعر يختلف حسب المناطق والكمية.

وبقي سعر الدولار مستقرا في مصرف لبنان المركزي عند 1507.5 ليرة.

وبضغوط التأخير في الاستحقاق الحكومي يستمر ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وبات سعر الأخير يتأرجح على وقع زيارات رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري إلى قصر بعبدا.

وأصبحت بورصة الدولار وارتباطها بتأليف الحكومة أمرا مفروغا منه، ومخاوف اللبنانيين كذلك باتت مشروعة.

ويرسم الخبراء صورة قاتمة لعام 2021، ويتوقعون ارتفاعا جنونيا في سعر الصرف، بل أكثر من ذلك شح الدولار إلى حد فقدانه بشكل كلي، بما ينذر بأسوأ مرحلة اقتصادية مقبلة.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وأدت أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990 إلى انهيار العملة وارتفاع حاد للتضخم. وأثارت نذر نهاية للدعم تحذيرات من الأمم المتحدة من "كارثة اجتماعية".

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يوم الثلاثاء إن لبنان يمكنه استخدام ملياري دولار في احتياطيات متبقية للدعم لستة أشهر أخرى، بينما يثير انهيار مالي في البلاد مخاوف من تزايد الجوع.

ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي، فيما تواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار الأمريكي حيث بلغت أكثر من 8 آلاف ليرة لكل دولار .

ومع نضوب التدفقات الدولارية إلى لبنان، يقوم البنك المركزي بالسحب من الاحتياطيات الأجنبية لدعم ثلاث سلع رئيسية، القمح والوقود والدواء، وبعض السلع الأساسية.

وتبادل البنك المركزي والحكومة إلقاء اللوم عن الانهيار الاقتصادي. وردا على انتقادات بأن عاما تقريبا انقضى بدون خطة، قال دياب إن حكومته واجهت أزمات متعددة.