الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء إن تركيا لا يمكنها أن تظل صامتة إزاء الكلمات والأفعال التي تصدر ضدها من فرنسا، لكنه أضاف أن سفيري البلدين يعملان على تطبيع العلاقات.
وأضاف جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي أن تركيا مستعدة لاتخاذ خطوات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وأنه يأمل في أن تفعل إدارة بايدن الشيء ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر جاويش أوغلو: تركيا قد تطبع العلاقات مع فرنسا وتحسنها مع أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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