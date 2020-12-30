جاويش أوغلو: تركيا قد تطبع العلاقات مع فرنسا وتحسنها مع أمريكا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء إن تركيا لا يمكنها أن تظل صامتة إزاء الكلمات والأفعال التي تصدر ضدها من فرنسا، لكنه أضاف أن سفيري البلدين يعملان على تطبيع العلاقات.

وأضاف جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي أن تركيا مستعدة لاتخاذ خطوات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وأنه يأمل في أن تفعل إدارة بايدن الشيء ذاته.