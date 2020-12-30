مقتل انتحاري داعشي كان يخطط لتفجير نفسه في ديالى شرقي العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل انتحاري داعشي، كان يخطط لتفجير نفسه واستهداف احتفالات رأس السنة، في محافظة ديالى شرقي البلاد.



وقال المصدر الأمني وفقا لـ"العين الإخبارية" إن قوة من استخبارات ديالى وخلال عملية نوعية نفذتها في أطراف حي الكاطون وقرية الهاشميات شمال غرب بعقوبة التي تعتبر مركز المحافظة، تمكنت من قتل انتحاري داعشي.

وأوضح أن الانتحاري كان "يخطط لتفجير نفسه واستهداف المحتفلين بأعياد رأس السنة".

مضيفا أن "القوات الاستخباراتية استولت على حزام ناسف وسلاح بحوزة الانتحاري". دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، حققت القوات العراقية تقدما على طريق مكافحة تنظيم داعش الإرهابي وتتبع خلاياه النائمة في شمال وغرب البلاد.

وتمكنت خلال يوم واحد، أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على ثلاثة دواعش بينهم مسؤول ما يسمى "ديوان الغنائم" في التنظيم المتطرف، بعد مداهمة منزله في كركوك.