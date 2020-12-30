جهود دولة الإمارات تنعش الحركة التجارية في سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أسهمت المشاريع التطويرية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في ميناء محافظة أرخبيل سقطرى في إحداث نقلة نوعية لهذا الشريان الرئيس الذي تعتمد عليه الجزيرة وتدخل عبره 99 في المئة من احتياجات السكان هناك، حيث تضاعفت القدرة الاستيعابية للميناء وانتعشت معه حركة التجارة بين الأرخبيل وبقية البلدان.



مشاريع التطوير تم عبرها توسعة رصيف الميناء وتعميق الغاطس لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ مما يؤمّن توفير جميع متطلبات السوق المحلي لجميع السلع والخدمات، حيث تمت توسعة الرصيف بطول 90 متراً وعرض 22 متراً وإضافة ومراجعة اللوائح وتنظيم العمل الداخلي للميناء والجمارك، وتعميق الغاطس إلى 4 أمتار ونصف لإرساء السفن الكبيرة.

هذه الأعمال ساعدت على إنعاش الحركة التجارية وسهّلت عملية التصدير والاستيراد والشحن والتفريغ، حيث يتسع الميناء حالياً لسبع سفن في وقت واحد بعد أن كان يتسع لسفينة واحدة. وهو أمر لاقى إشادات من سكان أرخبيل سقطرى الذين ثمّنوا الجهود الجبارة التي تبذلها أيادي الخير الإماراتية في الأرخبيل وإخراجه من عزلته التي يفرضها موقعه وأحوال الطقس ويسهّل تواصله مع العالم الخارجي.

من جهة أخرى، وبرعاية ودعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أقام مكتب التربية والتعليم بمديرية قلنسية حفل تكريم لأوائل الطلاب والطالبات لمدرستي سيف بن ذي يزن للتعليم الأساسي وثانوية قلنسية للعام الدراسي 2019 -2020 في إطار جهود المؤسسة في دعم القطاع التعليمي في أرخبيل سقطرى. شهد الحفل تكريم مؤسسة خليفة بدرعي شكر ووفاء وعرفان للجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسة من خلال دعمها المستمر الذي ساهم في إنجاح العملية التعليمية في المديرية.. وشهد الحفل حضور جماهيري كبير من أبناء المديرية وأولياء أمور الطلاب ومجلس الآباء ومديري المدارس والأقسام والمعلمين وسط إشادة كبيرة بالدور الريادي لأذرع الخير الإماراتية.

وأشاد مدير مكتب التربية مديرية قلنسية سعد محمد الجدمهي بالجهود الكبيرة والملموسة للإمارات في دعم قطاع التربية والتعليم في المديرية عبر ذراعها الإنسانية مؤسسة خليفة من خلال إسهامها في إنجاح العملية التعليمية في الجزيرة عامه وفي مدارس قلنسية خصوصاً، وأكد أن التكريم يعمل على تحفيز الطلاب على المثابرة للحصول على المراكز المتقدمة.