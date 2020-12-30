شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز 81.46 مليون حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وام بلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم أكثر من 81.46 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و779 ألفاً و597 حالة وفاة، وفقاً لإحصاء لـ«رويترز».

وأظهر إحصاء «رويترز» أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.

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