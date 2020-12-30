شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. ألمانيا تسجل ألف وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين-أ.ف.ب سجلت في ألمانيا أكثر من ألف وفاة مرتبطة بفيروس «كوفيد-19» خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ بداية الوباء، حسب أرقام نشرها، الأربعاء، معهد «روبرت كوخ» لمراقبة الصحة العامة. وقال المعهد إن 1129 وفاة و22 ألفاً و459 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد سجلت في يوم واحد. وكان أكبر عدد من الوفيات سجل قبل ذلك الأربعاء الماضي وبلغ 962 حالة.

وتوفي 32 ألفاً و107 أشخاص بالفيروس في ألمانيا منذ بداية الوباء. وحذر المعهد من أن أرقام الأيام القليلة الماضية لم تكتمل لأن السلطات الصحية للمناطق لم ترسل لهم كل بياناتها بسبب عطلة عيد الميلاد.

وكان عدد الإصابات والوفيات سجل انخفاضاً كبيراً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت ألمانيا تمكنت من مكافحة الفيروس في الربيع، لكنها واجهت موجة ثانية قاسية من الوباء اضطرتها لفرض إجراءات حجر جزئي حتى 10 كانون الثاني/يناير على الأقل. وبدأت البلاد حملة تطعيم، الأحد، مثل معظم الدول الأوروبية الأخرى.



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