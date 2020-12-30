شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول عضو في الكونجرس الأمريكي بـ«كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب توفي برلماني من ولاية لويزيانا، الثلاثاء، بوباء «كوفيد-19» عن 41 عاماً ليصبح أول عضو في الكونجرس الأمريكي يموت بفيروس «كورونا» المستجد في الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في العالم.

وانتخب الجمهوري لوك ليتلو عن الدائرة الخامسة في لويزيانا (جنوب) وكان من المقرر أن يؤدي اليمين، الأحد. وأعلن حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز وفاته على «تويتر».

وكتب: «بقلب حزين نقدم أنا والسيدة الأولى في لويزيانا تعازينا لأسرة النائب المنتخب لوك ليتلو الذي توفي بعد صراع مع كوفيد-19». وقال الحاكم إنه أمر بتنكيس الأعلام في يوم جنازة ليتلو الذي كان متزوجاً ولديه ولدان.

وكان البرلماني نفسه أعلن في 18 كانون الأول/ديسمبر أن الفحص أثبت إصابته بالمرض وأنه يخضع لحجر صحي في منزله. وقد تم نقله إلى المستشفى بعد ثلاثة أيام. وشهدت الولايات المتحدة زيادة مقلقة في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في الأشهر الأخيرة.

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