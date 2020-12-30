شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف وفاة بـ«كورونا» في أمريكا اللاتينية والكاريبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ.ف.ب

باتت أمريكا اللاتينية والكاريبي، الثلاثاء، المنطقة الثانية بعد أوروبا التي تتجاوز فيها الوفيات جراء «كوفيد-19» عتبة نصف مليون، وفق تعداد لـ«فرانس برس» استند إلى إحصاءات رسمية.

وسجلت 500,800 وفاة على الأقل في دول المنطقة الـ29، أكثر من نصفها في دولتي البرازيل (192 ألفاً) والمكسيك (120 ألفاً). وتأتي هذه الحصيلة بعد 12 يوماً من تجاوز أوروبا حاجز النصف مليون حالة وفاة.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في العالم بسبب «كوفيد-19» إلى أكثر من 1,78 مليون، بينهم أكثر من 350 ألفاً في الولايات المتحدة وكندا ونحو 217 ألفاً في آسيا. وأصيب بالفيروس نحو 82 مليون شخص في العالم، بينهم أكثر من 15 مليوناً في منطقة أمريكا اللاتينية، وهي ثالث أكبر حصيلة إصابات بعد أوروبا (26 مليوناً) والولايات المتحدة وكندا (20 مليوناً).

وسجلت البرازيل أكبر عدد من الإصابات في أمريكا اللاتينية، حيث وصلت إلى 7,5 مليون. وكانت أمريكا اللاتينية أول منطقة تتخطى فيها الوفيات عتبة الـ400 ألف.

والثلاثاء، انضمت الأرجنتين إلى المكسيك وتشيلي وكوستاريكا لتصبح رابع دولة في أمريكا اللاتينية تطلق حملة تلقيح شاملة ضد فيروس كورونا المستجد، على الرغم من استخدامها لقاح «سبوتنيك في» الروسي المثير للجدل.

وبدأت الدول الثلاث الأخرى حملاتها الأسبوع الماضي بلقاح شركة «فايزر-بيونتيك».