شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 4 جنود سوريين بقصف إسرائيلي قرب دمشق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دمشق-أ.ف.ب

قتل جندي سوري وأصيب ثلاثة آخرون، الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعاً عسكرياً قرب دمشق، وفق ما أفاد مصدر عسكري سوري. وذكر المصدر، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري، أنّه «في تمام الساعة الواحدة والنصف (22:30 ت غ) من فجر الأربعاء، نفذت إسرائيل هجوماً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الجليل، استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل» في ريف دمشق.

وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لبعض الصواريخ التي أسفرت عن مقتل جندي وجرح ثلاثة آخرين ووقوع خسائر مادية. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي. واكتفى متحدث باسم الجيش بالقول «لا نعلّق على تقارير ينشرها الإعلام الأجنبي».

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدف القصف الإسرائيلي مواقع لـ«حزب الله» اللبناني وكتيبة للدفاع الجوي السوري في المنطقة الواقعة في ريف الزبداني.

وتكرّر إسرائيل استهدافها لمواقع في سوريا، إذ تسبب قصف إسرائيلي ليل الخميس/الجمعة على منطقة مصياف في ريف حماة الغربي بمقتل ستة مقاتلين غير سوريين موالين لإيران، وفق حصيلة للمرصد. وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله».

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

