شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: خطة ترامب للتلقيح «متأخرة بشكل خطير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة-أ.ف.ب

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، ببذل جهود حثيثة لمكافحة وباء «كوفيد-19» ما أن يتولى منصبه، محذراً من أن حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للتلقيح متأخرة بشكل خطير.

وفي حديث له بعد لقاء مع خبراء، تعهد بايدن بأنه حين يباشر مهامه الرئاسية سينصرف إلى «أكبر تحد عملاني نواجهه كأمة على الإطلاق» لتلقيح الأمريكيين ضد هذا المرض الذي تسبب بوفاة أكثر من 1,7 مليون شخص في العالم. وقال بايدن: «إن خطة إدارة ترامب لتوزيع اللقاحات متأخرة كثيراً»، متعهداً بأنه سيعمل «بأقصى جهد كي نذهب في الاتجاه الصحيح».

وتوقعت إدارة ترامب بأن يتم تلقيح 20 مليون أمريكي بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر، لكن قبل ثلاثة أيام من نهاية الشهر كان نحو 2,1 مليون قد تلقوا حقنة اللقاح الأولى، وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأكد بايدن الذي يتولى منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، أنه سيلجأ إلى قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى فترة الحرب الكورية لإجبار الشركات الخاصة على تكثيف إنتاج اللقاح لصالح الحكومة.

كما دعا الأمريكيين إلى وضع الأقنعة لمنع انتشار «كوفيد-19»، لافتاً إلى أنه سيفرض وضعها في المناطق التي تتمتع فيها الحكومة الفيدرالية بسلطة قضائية مثل الطائرات.

وقال بايدن: «سنعمل على إنشاء مواقع للتلقيح وإرسال وحدات متنقلة إلى المجتمعات النائية»، مضيفاً أنه سيتأكد «من توزيع اللقاحات بشكل منصف حتى يتمكن كل شخص من الحصول عليها، بغض النظر عن لون بشرته ومكان سكنه». وأعرب عن ثقته في العودة إلى الحياة الطبيعية عام 2021، ولكن ليس على الفور.

وأشار بايدن إلى أننا «قد لا نرى تحسناً حتى ندخل في شهر آذار/مارس، لأن الأمر سيستغرق وقتاً حتى تبدأ خطتنا لمواجهة لكوفيد-19 في تحقيق تقدم ملموس». واعتبر أن «الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة ستكون فترة صعبة للغاية بالنسبة لأمتنا، وربما الأصعب خلال أزمة هذا الوباء بأكملها». وسجلت الولايات المتحدة 245,500 إصابة جديدة و3,223 وفاة، الثلاثاء، وفق جامعة «جونز هوبكنز».