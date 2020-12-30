شكرا لقرائتكم خبر عن دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي تكشف تفاصيل احتفالات العام الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عن تفاصيل احتفالات العام الجديد 2021 عبر سلسلة من الفعاليات، والعروض للألعاب النارية في منطقة الكورنيش وجزيرة ياس ليلة رأس السنة.

كما سيقام عرض للألعاب النارية في منتصف ليلة رأس السنة على ممشى الواجهة البحرية بجزيرة المارية، فيما يستقبل مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة الزوار من الساعة 3 ظهراً وحتى منتصف الليل بألعاب نارية واستعراضات فنية.

وحدد مركز أبوظبي للصحة العامة إجراءات احترازية للاحتفال تشمل وضع الكمامات طوال الوقت والتباعد الاجتماعي وتجنب المواقع المزدحمة.

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