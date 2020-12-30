شكرا لقرائتكم خبر عن كارني تستفز مالك ليدز يونايتد باعتبار صعوده «فقاعة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

رد الإيطالي أندريا رادريزاني مالك نادي ليدز يونايتد الإنجليزي الصاعد للبريمييرليج هذا الموسم بعد 16 عاما في الدرجة الأولى على تعليقات كارين كارني، لاعبة منتخب إنجلترا السابقة والمحللة في أمازون برايم، على هامش فوز الفريق بخمسة أهداف نظيفة على ويست بروميتش.

وقالت كارني:«ليدز تفوق على الجميع وصعد»، لكن أسأل: هل ستنفجر فقاعته نهاية الموسم بنفاد طاقته ؟ شاهدنا هبوط الصاعدين في آخر موسمين وأنا فعلا أعتقد أن الفريق صعد للبرمييرليج بسبب توقف اللعب ما منحه فرصة للتعافي، لا أعرف إن كان سيصعد لولا توقف اللعب بسبب كورونا.

ورد رادريزاني بتغريدة: أنا المسؤول عن التغريدة التي وردت في موقع النادي الرسمي، هذه التعليقات لا تنم عن احترام وليست ملائمة لنادينا وخصوصا بعد الأداء الرائع للاعبين وجهود الطاقم التدريبي في آخر موسمين لنا في الدرجة الأولى، ليدز صعد للبرمييرليج بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.

ودعم لاعبو ليدز مالك النادي في مواقع التواصل الاجتماعي ونشر لاعب الوسط ماتيوش كليش والمدافع بن وايت ايموجي تصفيقاً لتغريدته، كما انتقد جيف ستيلنج محلل سكاي سبورتس عدم تدقيق كارني في الإحصائيات.

وفاز ليدز في الـ5 مباريات الأخيرة قبل توقف اللعب في مارس بسبب كورونا وبشباك نظيفة بل خسر أول مباراة بعد استئناف اللعب أمام كارديف سيتي ما يعني أنه لم ينتفع من توقف اللعب، وغرد ستيلنج: ليدز محظوظ جدا لتوقف اللعب بسبب كوفيد فهم لم يفوزوا إلا بـ5 مباريات على التوالي قبل الحجر العام، فعلا نفدت منهم الطاقة، ودافع البعض عن كارني بعد تغريدة مالك ليدز وكتب أحدهم: يجب على ليدز يونايتد أن يشعر بالخزي لاستهدافه الشخصي للمحللة بهذا الشكل خصوصا أن ما قالته لا يتعدى كونه تحليلا روتينيا. وكان المدرب بيلسا استخدم مصطلح «نفاد الطاقة» من لاعبيه بسبب الإرهاق ويحتل حالياً المركز الـ11 بفارق 12 نقطة عن الذيل.

من جهة أخرى، يجري نادي مانشستر سيتي 3 فحوصات إضافية للاعبيه لضمان عدم إصابة المزيد منهم بفيروس كورونا بعد إعلان إصابة نجميه كايل ووكر وجيزوس بفيروس كورونا المتحول قبل ساعات من مباراة الفريق أمام ايفرتون الاثنين، ما نجم عنه تأجيلها. وأجرى سيتي الفحوصات كي لا يعرض مباراة القمة في معقل تشيلسي الأحد للتأجيل ثم يعيش لاحقا كابوس جدول مزدحم نهاية الموسم، وعبرت مصادر في سيتي عن خشيتها من التقاط العديد من اللاعبين الفيروس المتحول من الرحلة الى لندن الأسبوع الماضي وأن الفيروس وطفرته أشد من الموجود في نيوكاسل. وأجرى النادي تعقيما وتنظيفا دقيقا لملعب تمريناته وسيبقى مغلقا في حال وجود حالات إصابة جديدة.