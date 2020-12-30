شكرا لقرائتكم خبر عن ايجالو: حققت حلم حياتي باللعب لليونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف المهاجم النيجيري أوديون ايجالو ( 31 عاماً) الذي سينتهي عقد استعارته من شنجهاي شينهوا الصيني في نهاية يناير المقبل عن تفاصيل تحقيق حلمه باللعب في مانشستر يونايتد، وقال: «اتصل بي وكيل أعمالي وقال إن مانشستر يونايتد يبحث عن استعارة مهاجم لفترة قصيرة لتعويض غياب راشفورد بداعي الإصابة وسألني عن رأيي فقلت له: أي ناد قلت؟ فقال لي مانشستر يونايتد، ولم أنم منذ ذكر اسم النادي فأنا لم أكن الوحيد المتاح للموقع، كنت أدعو الله في كل ليلة ألا يأخذوا أحداً غيري، لم أسمع من وكيل أعمالي أي خبر وظننت أن الحلم تبخر لكن قبل يوم من غلق باب التنقلات الشتوية اتصل بي وقال إن اليونايتد يرغب باستعارتي لأنه لم يتمكن من الحصول على المهاجمين الآخرين».

انتظر ايجالو حتى اليوم الأخير من نافذة التنقلات في يناير قبل أن يتلقى اتصالاً آخر من وكيل أعماله ويضيف:«كانت الساعة تشير إلى الـ11 مساء في شنغهاي ورن الهاتف وقال لي وكيل أعمال اليونايتد يريد أن نتحدث إليه، انهض وارتد ملابسك. ركضت خارج الغرفة وقرعت باب مدير النادي، لم يكن يعرف الإنجليزية لذا هرعت لباب المترجم، فتح الباب وقال لي: ماذا هناك؟ الساعة 11 ليلاً؟ قلت له:«أين مديري؟ وكيل أعمالي يريد التحدث معه لأن اليونايتد يريد استعارتي، وكيل أعمالي قال لي راتبك سيقل قلت له لا يهم، وبقيت مستيقظاً أتابع الأخبار وفي الساعة السادسة صباحاً اتصل بي وكيل أعمالي وقال تمت الصفقة، فاتصلت بوالدتي والدموع تملأ عيني من الفرح، ما زلت حتى الآن أشعر بأنني محظوظ لأنني لعبت في فريق أحلامي». وسجل ايجالو 5 أهداف للفريق في 19 مشاركة بالنصف الثاني من موسم 2019-2020 لكنه لم يلعب هذا الموسم سوى دقيقة واحدة في سبتمبر وكانت أمام الضيف باريس سان جيرمان.