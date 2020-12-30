شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تُخصص 3.5 مليار جنيه بالموازنة العامة لتوصيل الغاز لـ1.2 مليون وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 عن تخصيص مبلغ 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العام، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتوصيل الغاز للمنازل والتي قد شهد قفزات كبيرة خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد ان الحكومة تهدف إلى الإسراع فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية المؤهلة فنيا، بل والتوسع فى هذا المشروع خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أنه خلال العام الجارى، تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد مليون وحدة سكنية، على الرغم من أزمة فيروس "كورونا"، التى فرضت عددا من التحديات أثناء عملية التنفيذ، وتم حل جزء منها.

وكان حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، قد كشف أنه تم توصيل الغاز إلى حوالى 11 مليون ونصف المليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه كلما ازداد عدد الوحدات السكنية التى تعمل بالغاز تم انخفاض فاتورة استيراد الغاز من الخارج، بالإضافة إلى الخدمة الحضارية التى يتم تقديمها للمواطن وشبكة الغاز الطبيعى المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية باستثناء محافظة الوادى الجديد.