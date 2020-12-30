شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحكام وقواعد إنشاء فروع الجامعات الأجنبية فى القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدف القانون رقم قانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية، للاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات بما يُساهم فى إحداث نقلة نوعية بتلك المنظومة، وربطها بمثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة وجعلها إحدى منارات التعليم والبحث العلمى على المستوى العالمى.

ويأتى أيضا فى إطار سعى الدولة لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وحرصا منها على الارتقاء بالمستوى الجامعى المقدم، والحد من سفر المصريين لطلب التعليم العالى فى الخارج، ما يجعل مصر إحدى منارات التعليم والبحث العلمي على المستويين الإقليمى والدولى.

وفيما يلى نستعرض الأحكام والقواعد المنظمة فى إنشأ الفرع

يحدد القرار الصادر بإنشاء الفرع الأحكام والقواعد المنظمة له، وعلى الأخص الآتى:

الكليات والمعاهد والوحدات البحثية، والبرامج الدراسية، ومراكز الابتكار، ومدن العلوم التى يشتمل عليها الفرع.

ما يتعلق بتشكيل المجالس التى تدير الفرع، وعلى الأخص مجلس الأمناء أو المجالس الجامعية أو اللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها، على أن يضم تشكيل مجلس الأمناء اثنين من ممثلى الوزارة المختصة. ويجوز لمجلس الأمناء دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس.

القواعد العامة للمنح التى تُعفى من المصروفات الدراسية أو التى تخفضها.

بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى يمنحها الفرع.