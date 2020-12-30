حملة لتعقيم مساجد دمياط لمواجهة فيروس كورونا- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم:
نظمت مديرية الأوقاف بدمياط، حملة تعقيم ليلية موسعة، استهدفت تعقيم أماكن دور العبادة على مستوى المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشارك في فعاليات الحملة الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، في حضور عدد من قيادات المديرية بدمياط للإشراف على المساجد بمدن وقرى الإقليم.
وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه جرى التنسيق مع مديرية الأوقاف لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمساجد، ووضع علامات استرشادية لتحقيق التباعد بين المصلين.
وقررت المديرية إغلاق عدد من المساجد لمخالفة التعليمات، وهي مسجد السوالم بكفر العرب في فارسكور، ومسجد الرحمن بالكفر، ومسجد الدبوسي بكفر سليمان في كفر سعد، ومسجد أبو العز ومسجد الكبير في كفر شحاتة، ومسجد النور والرحمة بالسوالم ومسجد عباد الله الصالحين بالغنيمية.
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