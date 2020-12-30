"ردًا للجميل".. شباب "زنارة" المغتربون يتبرعون بكمامات لأهالي قريتهم في المنوفية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

تبرع عدد من شباب قرية زنارة في المنوفية، بكميات كبيرة من الكمامات الطبية، وجرى وضعها بجوار المساجد والمحال التجارية، وجرى وضع الكمامات في كرتونة ملونة بعلم إيطاليا.

وقال رجب ابو خضرة، أحد أبناء القرية أن الشباب العاملين بدولة إيطاليا أرسلوا مالًا لشراء الكمامات الطبية، ووضعت بجوار محلات البقالة والعيادات، وكُتب عليها "ردًا للجميل، ومن يقدر على المساهمة بترك جنيه فليتركه لاستمرار المبادرة".