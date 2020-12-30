ارتفاع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

يرصد الخليج 365 أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها مساء أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر شراء الدينار الكويتي 5 قروش إلى 48.58 جنيه، كما زاد سعر البيع 10 قروش إلى 51.61 جنيه.

وزاد سعر الدينار الأردني قرشين إلى 21.78 جنيه، و22.25 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدينار البحريني 3 قروش إلى 40.46 جنيه، و 41.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر شراء الريال السعودي عند 4.08 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع قرشا واحدا إلى 4.20 جنيه.

وصعد سعر الدرهم الإماراتي قرشا واحدا إلى 4.24 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.

وزاد سعر شراء الريال القطري قرشا واحدا إلى 4.12 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 4.32 جنيه.