ارتفاع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
يرصد الخليج 365 أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها مساء أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.
وارتفع سعر شراء الدينار الكويتي 5 قروش إلى 48.58 جنيه، كما زاد سعر البيع 10 قروش إلى 51.61 جنيه.
وزاد سعر الدينار الأردني قرشين إلى 21.78 جنيه، و22.25 جنيه للبيع.
وصعد سعر الدينار البحريني 3 قروش إلى 40.46 جنيه، و 41.80 جنيه للبيع.
واستقر سعر شراء الريال السعودي عند 4.08 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع قرشا واحدا إلى 4.20 جنيه.
وصعد سعر الدرهم الإماراتي قرشا واحدا إلى 4.24 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.
وزاد سعر شراء الريال القطري قرشا واحدا إلى 4.12 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 4.32 جنيه.
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