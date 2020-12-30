رئيس وزراء بريطانيا يفرض قيودًا من المستوى الرابع لمكافحة كورونا

وافق رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ على فرض قيود من المستوى الرابع لمكافحة ​انتشار السلالة الجديدة المتحورة من فيروس "كورونا"​ في أنحاء من بريطانيا وسط تزايد حالة القلق لدى ​الحكومة​ هناك من سرعة انتشار هذه السلالة.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، الأربعاء، أن البلاد تستعد لفرض قيود جديدة أكثر صرامة على السكان والمواطنين، مشيرة إلى أن ملايين الأشخاص سيخضعون لأوامر البقاء في المنزل اليوم بعد تسجيل رقم قياسي بلغ أكثر من 53 ألف إصابة بالفيروس التاجي أمس.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى نفاد أسرة العناية المركزة من مستشفيات لندن ما

دفعها إلى وضع خطط لإرسال مرضى كوفيد-19 إلى أجزاء أخرى من البلاد بعد أن أعرب الأطباء عن مخاوفهم حيال كيفية تعامل الخدمة الصحية مع الأزمة خلال الأسابيع المقبلة.

وأفادت بأنه من المقرر أن يطلع وزير الصحة البريطاني مات هانكوك النواب اليوم بالمناطق الإضافية التي ستخضع لقيود المستوى الرابع وسط ضغوط رؤساء هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أجل فرض قيود أكثر صرامة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب

من 82 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 81 مليونًا و 997 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 3ر46 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و789 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.