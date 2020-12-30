روسيا تُسجل 26 ألفًا و513 إصابة جديدة بفيروس كورونا و599 وفاة

سجلت روسيا 26 ألفًا و513 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى ثلاثة ملايين و131 ألفًا و550 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، في بيان اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة بالفيروس تم تسجيلها في 83 منطقة في روسيا.. مشيرًا إلى تسجيل 599 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 56 ألفًا و426 وفاة.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 5105 إصابات بالفيروس، تليها مدينة سان

بطرسبورج بــ 3764 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1608 حالة إصابة، خلال الــ24 ساعة الأخيرة.وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس " كورونا" المستجد أن 29 ألفًا و235 شخصًا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و525 ألفًا و418 شخصًا.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 82 مليونا حتى صباح اليوم

الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 81 مليونا و 997 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 3ر46 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و789 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.