سيف اليزيد - يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الإدلاء بكلمة أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يقول إن الاتفاق التجاري الجديد لما بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي سيجعل بريطانيا "جاراً ودوداً وأفضل صديق وحليف" للاتحاد الأوروبي.

وقال إنه سوف يدلي بتلك التصريحات قبل القراءة الثانية لمشروع قانون "العلاقة المستقبلية" مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستتم مناقشتها والتصويت عليها من قبل المشرعين في مجلس العموم والأعضاء غير المنتخبين في مجلس اللوردات قبل أن تصبح قانوناً رسمياً في بريطانيا.

كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: اتفاق "بريكست" سيجعل بريطانيا أفضل صديق للاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.