أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا و990 وفاة في المكسيك

سيف اليزيد - سجلت وزارة الصحة في المكسيك، الثلاثاء، 12099 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و990 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و401529 والوفيات إلى 123845.

وتقول الحكومة، إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.

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