السجن لـ8 إيرانيين بتهمة نشر دعاية مناهضة للحكومة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يواصل النظام الإيراني إصدار الأحكام التعسفية بحق المعارضين ، حيث أصدرت محكمة إيرانية بالسجن وعقوبات أخرى على 8 بهائيين، 6 رجال وامرأتين، في مدينة بندر عباس، جنوبي البلاد، وفقا لتصريحات مصدر مطلع لموقع “صوت أميركا”.

وقال المصدر إن القاضي أصدر أحكاما بالسجن لمدة عامين على 6 أشخاص، والسجن عام للاثنين الآخرين، وأشار إلى أن البهائيين الإيرانيين الثمانية لا يزالون طلقاء بكفالة بانتظار الاستئناف على الأحكام في الأسابيع المقبلة.

كما قضت المحكمة بثلاث عقوبات إضافية، وهي منع البهائيين الثمانية من العضوية في المنظمات السياسية والاجتماعية لمدة عامين، وحظر حضور المآدب والتجمعات البهائية الأخرى، واشتراط التعرف على الإسلام من خلال حضور خمس جلسات إرشادية في معهد السجادية الثقافي للفكر الإسلامي في بندر عباس.

كانت السلطات الإيرانية احتجزت البهائيين الثمانية في أبريل 2017، بتهمة “نشر دعاية مناهضة للحكومة”.

وقال المصدر إنه قبل صدور الأحكام اكتشف محامو الدفاع أن المحكمة غيرت التهم المنسوبة إلى البهائيين الثمانية، واتهمتهم بـ”التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي”.

وأضاف المصدر: “أثناء المحاكمة، اعترض المحامون على تصعيد التهم الموجهة إلى موكليهم ووصفوها بأنها غير عادلة، لكن القاضي تجاهلهم”.

يذكر أن إيران تلقت توبيخًا إضافيًا في 16 ديسمبر الجاري، عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يعرب عن “القلق الشديد بشأن القيود الشديدة المستمرة والقيود المتزايدة على … الأقليات الدينية المعترف بها وغير المعترف بها بما في ذلك … أعضاء الديانة البهائية”.

القرار، الذي وافقت عليه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأغلبية 82 صوتًا مقابل 30 صوتًا، وامتناع 64 عن التصويت، دعا إيران أيضًا إلى وقف “الحرمان والقيود على الوصول إلى التعليم لأفراد الأقليات الدينية المعترف بها وغير المعترف بها بما في ذلك الأعضاء البهائية”.