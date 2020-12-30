شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية للجيش العراقي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة قدمت خلال الأسبوع الجاري للجيش العراقي 30 سيارة مُدرعة للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية.

وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أنه تم تقديم المركبات أمس الأول الاثنين لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته.

ولفتت السفارة إلى أن هذه المساهمة تأتي باعتبارها جزءا من خطة أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأمريكي-العراق لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد.

وشددت على أن الولايات المتحدة مُلتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمنِ العراق وبغداد.