عضو بدولة القانون يؤكد صعوبة نأي العراق بنفسه عن الصراعات الدولية

اكد عضو دولة القانون سعد المطلبي، الاربعاء، صعوبة نأي العراق بنفسه عن الصراعات الدولية، مشيرا الى ان النأي بالنفس أصبح فكرة قديمة.
وقال المطلبي في تصريح لصحيفة العربي الجديد وتابعته الخليج 365، ان "هناك صعوبة بنأي العراق بنفسه عن الصراعات الإقليمية والدولية"، مبينا ان "العراق لا يمكنه النأي بنفسه وهو جزء من الصراع".
واضاف ان "العراق أصبح جزءاً من الصراع ودليل ذلك عدم تسليم الديون الإيرانية"، موضحاً أن "ذلك يشير إلى أن العراق بدأ يلتزم بما يريده منه المعسكر الغربي".
واكد "اننا دخلنا في المحاور شئنا أم أبينا وأصبحنا جزءاً من المحور الغربي"، لافتا إلى أن "النأي بالنفس أصبح فكرة قديمة".
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