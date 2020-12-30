لليوم الثاني.. ارتفاع أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية، لليوم الثاني على التوالي اليوم الاربعاء (30 كانون الاول 2020) سعر بيع الدولار 144,750 سعر شراء الدولار142,750 100يورو 122,85 دولار 100 باوند 135,34 دولار 100 دولار 737,96 ليرة تركية سعر أونصة الذهب عالمياً 1882,05$ سعر برميل نفط الخام برنت 51,44 دولار سعر برميل نفط الخام الامريكي 48,24 دولار

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