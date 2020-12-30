هزة أرضية تضرب العراق

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اعلنت وزارة النقل، الاربعاء، عن تسجيل هزة ارضية في شمال العراق، فيما نشرت تقريرا حول الهزة.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مراصدنا الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية صباح في منطقة التون كوبري بمحافظة اربيل".
واضافت ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 7:13:36 صباح اليوم وقد بلغت قوتها ( 3) درجة وتبعد (44) كم جنوب مركز محافظة اربيل"، مشيرة الى انه "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين".
ودعت المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".
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