واشنطن تمنح العراق 30 سيارة مدرعة

اعلنت الولايات المتحدة، الاربعاء، عن منح العراق 30 سيارة عسكرية مدرعة.

وقالت السفارة الاميركية في بيان نر على صفحتها الرسمية بالفيسبوك وتابعته الخليج 365، ان "الولايات المتحدة مُلتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمنِ العراق وبغداد".

واضافت انه "تحقيقاً لهذا الهدف، قدّمت الولايات المتحدة يوم الاثنين للجيش العراقي ثلاثين سيارة مُدرّعة للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية"، مشيرة الى ان "هذه السيارات قُدِّمت لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته".

وتابعت ان "هذه المساهمة تاتي باعتبارها جُزء من خطةٍ أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأمريكي-العراق لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد"، مشيرة الى "اننا سنواصل العمل معاً لضمانِ مُستقبلٍ مُستقرٍ وآمنٍ للشعب العراقي".