واشنطن تحصن "المنطقة الخضراء" بـ30 مدرعة للجيش العراقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، الأربعاء، تقديم 30 سيارة مدرعة من قبل الولايات المتحدة للجيش العراقي.

دعم يأتي لتأمين "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين في العاصمة العراقية، والتي تضم العديد من المؤسسات الرسمية والبعثات الدولية، في ظل ما تشهده من استهداف صاروخي بين الحين والآخر من قبل فصائل تعمل لصالح إيران.

وقالت السفارة، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن "الولايات المتحدة مُلتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمنِ العراق وبغداد".

وأضافت: "تحقيقاً لهذا الهدف، قدّمت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، للجيش العراقي 30 سيارة مُدرّعة للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية".

وأوضحت السفارة أن "المركبات قُدِّمت لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته".

وتعهدت بالعمل مع بغداد لـ"ضمانِ مُستقبلٍ مُستقرٍ وآمنٍ للشعب العراقي"، حسب البيان.

والمنطقة الخضراء أو الدولية، تقع وسط بغداد، وتضم مراكز مؤسساتية هامة وحساسة، بينها مبنى السفارة الأمريكية ومقار البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق.

وتتعرض المنطقة المحصنة إلى هجمات صاروخية من قبل فصائل تابعة لإيران باتت تعرف بـ"مليشيات الكاتيوشا"، تستهدف المصالح الأمريكية وقواعد التحالف الدولي.

ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حدة الهجمات التي تشنها تلك الفصائل، مما يهدد بهجرة البعثات الدبلوماسية من العراق وتلويح واشنطن بغلق سفارتها ببغداد.

والدعم الذي قدمته واشنطن، الإثنين، هو "جزء من خطةٍ أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأمريكي- العراقي لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد" وفق السفارة.