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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة عضو في الكونغرس الأمريكي بكورونا عن عمر 41 عاما والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020
متابعات_ السعودية نيوز
توفي عضو الكونغرس الأمريكي المنتخب عن ولاية لويزيانا لوك ليتلو عن عمر ناهز 41 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا.
وكان ليتلو ، وهو جمهوري ، انتخب في جولة إعادة في ديسمبر الجاري.
وأكد المتحدث باسم ليتلو، أندرو باوتش، وفاة عضو الكونغرس المنتخب على صفحة ليتلو عبر فيسبوك.
وقال إنه من المقرر صدور بيان عن الأسرة مصحوبا بترتيبات الجنازة في وقت لاحق.
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