شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 81.46 مليون والوفيات مليون و779597 والان مع التفاصيل

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 81.46 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و779597.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 334933 19262073 الهند 148153 10224303 البرازيل 191570 7504833 روسيا 55827 3105037 فرنسا 64078 2574041 المملكة المتحدة 71567 2382865 تركيا 20388 2178580 إيطاليا 73029 2067487 إسبانيا 50442 1893502 ألمانيا 30516 1663287. وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 25 - العراق 12800 593541 31 - المغرب 7272 433029 35 - السعودية 6204 362488 39 - الأردن 3801 291393 47 - الإمارات 662 204369 50 - لبنان 1430 175118.

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