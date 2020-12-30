شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون جرعة من لقاحي فايزر وبيونتك للاتحاد الأوروبي العام القادم والان نبدء بالتفاصيل
جاء هذا الإعلان نتيجة قرار المفوضية الأوروبية تفعيل بند حق شراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح كجزء من العقد السابق لشراء كمية من لقاح فايزر و بيونتك ليصل إجمالي الكمية المتعاقد عليها إلى 300 مليون جرعة.
كانت المفوضية الأوروبية وافقت في الأسبوع الماضي على تداول لقاح فايزر بيونتك المعروف أيضا باسم بي إن تي 162بي2 للوقاية من فيروس كورونا للأشخاص الذين لا يقل عمرهم عن 16 عاما.
وأعلنت فايزر وبيونتك في 11 نوفمبر الماضي توصلهما إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية لتوريد 200 مليون جرعة من اللقاح لدول الاتحاد الأوروبي مع إمكانية توريد 100 مليون جرعة إضافية بناء على رغبة المفوضية.
وكانت الشركتان قد أعلنتا في وقت سابق قدرتهما على توفير ما يصل إلى 3ر1 مليار جرعة من اللقاح لمختلف دول العالم بنهاية 2021 .
كانت هذه تفاصيل خبر 100 مليون جرعة من لقاحي فايزر وبيونتك للاتحاد الأوروبي العام القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.