شكرا لقرائتكم خبر عن تسبب بأزمة بين واشنطن وتل أبيب .. الجاسوس جوناثان يصل إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت صحيفة إسرائيل هايوم أن جوناثان بولارد المحلل السابق في البحرية الأمريكية والذي قضى 30 عاما في السجن بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل، وصل إلى إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بعد انتهاء قيود فُرضت على سفره بموجب الإفراج المشروط عنه.

وكثيرا ما عبّر بولارد (66 عاما) عن رغبته في الهجرة إلى إسرائيل التي منحته الجنسية. وأثارت قضية التجسس توترا في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعقود.

كان حكم بسجن بولارد مدى الحياة قد صدر في عام 1987 بعدما أقر بالذنب في تهمة التآمر للتجسس. وأُفرج عنه بشروط عام 2015. واعتُبر قرار اتخذته وزارة العدل الأمريكية الشهر الماضي بعدم تجديد حظر السفر الذي تضمنه قرار الإفراج المشروط عن بولارد هدية الوداع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحليفتها إسرائيل.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين إسرائيليين على تقرير صحيفة إسرائيل هايوم الذي قال إن بولارد وزوجته إستر وصلا إلى تل أبيب على متن طائرة خاصة بسبب حالتها الطبية.