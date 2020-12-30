شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الإمارات : استكمال الدراسة عن بعد لأول أسبوعين من الفصل الثاني والان نبدء بالتفاصيل

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة و بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، نظام الدراسة "عن بعد" في كافة مدارس الإمارة لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ في 3 يناير، وذلك حرصاً على صحة الطلبة والمدرسين وكافة العاملين

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