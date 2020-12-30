وفاة عضو منتخب في الكونغرس الأمريكي بسبب إصابته بكورونا

توفي العضو المنتخب في الكونغرس الأمريكي عن ولاية لويزيانا، لوك ليتلو، أمس الثلاثاء، بسبب إصابته بفيروس كورونا وتم انتخاب ليتلو بمجلس النواب في نوفمبر الماضي، وكان من المقرر أن يؤدي اليمين الأسبوع القادم. وتوفي ليتلو (41 عاما) في مستشفى بمدينة شريفبورت بسبب مضاعفات "كوفيد 19".

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