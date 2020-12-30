مقتل جندي سوري وإصابة 3 آخرين بقصف إسرائيلي قرب دمشق

افاد مصدر عسكري سوري، الاربعاء، بمقتل جندي سوري واصابة ثلاثة آخرين جراء قصف اسرائيلي استهدف موقعاً عسكرياً قرب دمشق.
وذكر المصدر، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري، أنّه "في تمام الساعة الواحدة والنصف (22:30 ت غ) من فجر الأربعاء نفذت إسرائيل هجوما جويا برشقات من الصواريخ من شمال الجليل استهدف وحدة من الدفاعات الجوية في منطقة النبي هابيل بريف دمشق".
وأضاف المصدر أن "وسائط الدفاعات الجوية تصدت لبعض الصواريخ التي أسفرت عن مقتل جندي وجرح 3 جنود ووقوع خسائر مادية".
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