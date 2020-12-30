مقتل انتحاري داعشي ينقذ ديالى العراقي من "تفجير رأس السنة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني عراقي، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل انتحاري داعشي، كان يخطط لتفجير نفسه واستهداف احتفالات رأس السنة، في محافظة ديالى شرقي البلاد.
وقال المصدر الأمني لـ"الخليج 365" إن قوة من استخبارات ديالى وخلال عملية نوعية نفذتها في أطراف حي الكاطون وقرية الهاشميات شمال غرب بعقوبة التي تعتبر مركز المحافظة، تمكنت من قتل انتحاري داعشي.
وأوضح أن الانتحاري كان "يخطط لتفجير نفسه واستهداف المحتفلين بأعياد رأس السنة".
مضيفا أن "القوات الاستخباراتية استولت على حزام ناسف وسلاح بحوزة الانتحاري". دون ذكر مزيد من التفاصيل.
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