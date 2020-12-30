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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 81.46 مليون والوفيات مليون و779597

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات العالمية تتجاوز 81.46 مليون والوفيات مليون و779597 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 81.46 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و779597.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                           إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                               334933                            19262073

 

الهند                                                148153                           10224303

 

البرازيل                                           191570                           7504833

 

روسيا                                             55827                              3105037

 

فرنسا                                            64078                              2574041

 

المملكة المتحدة                            71567                              2382865

 

تركيا                                               20388                          2178580

 

إيطاليا                                           73029                           2067487

 

إسبانيا                                          50442                           1893502

 

ألمانيا                                           30516                          1663287.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                                 عدد الوفيات                      عدد الإصابات

 

25 - العراق                                   12800                              593541

 

31 - المغرب                                 7272                                433029

 

35 -                               6204                              362488

 

39 - الأردن                                    3801                                291393

 

47 - الإمارات                                 662                                 204369

 

50 - لبنان                                      1430                                 175118.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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