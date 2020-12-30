الارشيف / اخبار العالم

خطة التنمية المستدامة ترصد 7 آثار إيجابية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصرى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية المستدامة ترصد 7 آثار إيجابية لجائحة على الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يخفى على أحد الآثار المدمرة التى أحدثتها جائحة ، وبالأخص الآثار الاقتصادية التى طالت كثر من القطاعات فى مختلف دول العالم، إلا أن خطة العام المالى 20/2021 للتنمية المُستدامة رصدت تأثيرات أخرى إيجابية للجائحة يمكن الاستفادة منها، نستعرضها فى النقاط التالية:

 

1- تراجع قيمة فاتورة الاستيراد من بعض السلع العامة مثل زيت الطعام واللحوم والدواجن والسکر.

2- إعادة النظر فى السياسة الزراعية وتحسين نسب الاكتفاء الذاتى، والتخفيف من تأثير التضخم المستورد.

3- نفاذ الصادرات المصرية لأسواق تصديرية جديدة والتوسع فى صادرات الخضر والفواکه كالموالح وغيرها.

4- التوطين الصناعى والعمل على رفع كفاءة الأصول المنتجة ومعدلات التشغيل فى ظل تراجع معدلات نمو التجارة والتصنيع.

5- تحقيق عدة فواض جراء انخفاض السعر العالمى لبرميل النفط.

6- انخفاض فاتورة استيراد الزيت الخام والمشتقات البترولية (حيث يجري استيراد نحو 30% من الاحتياجات البترولية).

7- إتاحة الفرصة لتوجيه الفائض المحقق لأوجه إنفاق أخرى تمثل أولوية متقدمة كالخدمات الصحية والتعليمية.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا