شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية المستدامة ترصد 7 آثار إيجابية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يخفى على أحد الآثار المدمرة التى أحدثتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وبالأخص الآثار الاقتصادية التى طالت كثر من القطاعات فى مختلف دول العالم، إلا أن خطة العام المالى 20/2021 للتنمية المُستدامة رصدت تأثيرات أخرى إيجابية للجائحة يمكن الاستفادة منها، نستعرضها فى النقاط التالية:

1- تراجع قيمة فاتورة الاستيراد من بعض السلع العامة مثل زيت الطعام واللحوم والدواجن والسکر.

2- إعادة النظر فى السياسة الزراعية وتحسين نسب الاكتفاء الذاتى، والتخفيف من تأثير التضخم المستورد.

3- نفاذ الصادرات المصرية لأسواق تصديرية جديدة والتوسع فى صادرات الخضر والفواکه كالموالح وغيرها.

4- التوطين الصناعى والعمل على رفع كفاءة الأصول المنتجة ومعدلات التشغيل فى ظل تراجع معدلات نمو التجارة والتصنيع.

5- تحقيق عدة فواض جراء انخفاض السعر العالمى لبرميل النفط.

6- انخفاض فاتورة استيراد الزيت الخام والمشتقات البترولية (حيث يجري استيراد نحو 30% من الاحتياجات البترولية).

7- إتاحة الفرصة لتوجيه الفائض المحقق لأوجه إنفاق أخرى تمثل أولوية متقدمة كالخدمات الصحية والتعليمية.