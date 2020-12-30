شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في أمريكا اللاتينية تتخطى عتبة النصف مليون والان نبدء بالتفاصيل

- ثلث تلك الوفيات في البرازيل وحدها فقط

أظهر إحصاء جمعته رويترز للأرقام الواردة في تقارير حكومية رسمية أن الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي فاقت 500 ألف أمس الثلاثاء وأن عدد الإصابات تجاوز 15 مليونا في ظل الاحتفالات بعيد الميلاد.

وطبقا لإحصاء لرويترز، فإن أكثر من ثلث الوفيات كان في البرازيل، كبرى دول أمريكا اللاتينية، والتي أعلنت في تقرير منفصل عن أسوأ حصيلة فيها للوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد منذ 15 سبتمبر .

وعبّرت السلطات الصحية الإقليمية عن قلقها من تأثير احتفالات نهاية العام على المنظومات الصحية التي بلغت طاقتها القصوى في منتصف عام 2020.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية أمس إن البرازيل سجلت 58718 إصابة جديدة مؤكدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بالإضافة إلى 1111 وفاة بسبب كوفيد-19.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة فإن البرازيل سجلت ما يقرب من 7.6 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 192681 وفاة.

ومثلت الجهود الرامية لطرح لقاحات جديدة في بلدان من بينها المكسيك وتشيلي والأرجنتين بصيص أمل لبعض أنحاءالمنطقة لكن البرازيل وعدة بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية تكافح لتحقيق ذلك.